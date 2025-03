MP Militar recebe alerta sobre evento que pretende celebrar golpe de 1964

O Ministério Público Militar (MPM) recebeu um ofício da Ouvidoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), alertando sobre um evento de "rememoração" do golpe militar de 1964, previsto para ocorrer no Clube Militar, no Rio de Janeiro. A Ouvidoria classificou o evento como uma tentativa de fomentar narrativas revisionistas e antidemocráticas.

O que aconteceu

Órgão solicitou providências do Ministério Público Militar. O ofício recomenda que a Ouvidoria do MPM avalie a possibilidade de adotar medidas para garantir o respeito à ordem democrática e à Constituição. O Ministério Público Militar ainda não se manifestou sobre a questão.

O evento está sendo organizado pelo Clube Naval, Clube Militar e Clube de Aeronáutica, no Rio de Janeiro. A solenidade tem como título "Rememoração do Movimento Democrático de 31 de março de 1964". A programação inclui uma palestra do desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, que foi alvo de processo disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por supostamente incitar atos golpistas. Em novembro de 2022, durante um acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, Coelho sugeriu a prisão de Alexandre de Moraes, acusando o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal ) de desrespeitar a Constituição.

Evento pode ter caráter revisionista. Segundo o ofício, o evento, ao tratar o golpe de 1964 como um "movimento democrático", pode legitimar práticas que ameaçam a estabilidade institucional e a ordem democrática. A Ouvidoria do MPDFT afirmou que o evento pode ser interpretado como um incentivo a narrativas antidemocráticas, em um contexto de crescente preocupação com atos golpistas no Brasil.

Organizadores têm ligação com militares e apoiadores de Bolsonaro. O documento também cita que muitos dos organizadores e participantes do evento são militares da reserva, alinhados a discursos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República apresentou, em 18 de fevereiro, denúncia contra Bolsonaro e 33 investigados, incluindo ex-ministros e militares, por crimes de organização criminosa, golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

O UOL procurou o Clube Militar para comentar sobre o evento. Até a publicação desta matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.