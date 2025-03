Minério de ferro sobe com demanda resiliente e apostas de estímulos da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta sexta-feira, atingindo os níveis mais altos em quase duas semanas, e caminhavam para fechar com ganho semanal, apoiados pela demanda resiliente e pelas expectativas crescentes de medidas adicionais de estímulo na China, o maior consumidor mundial de minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,32%, atingindo uma máxima desde 3 de março, a 794 iuanes (US$109,79) a tonelada, um aumento de 2,5% na semana.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura subiu 1,55%, a US$103,8 a tonelada, o nível mais alto desde 28 de fevereiro. O contrato ganhou 3,3% até o momento nesta semana.

O banco central da China disse na quinta-feira que cortaria taxas de juros e o índice de reservas obrigatórias dos bancos no momento apropriado e manteria ampla liquidez, melhorando o sentimento do mercado.

Os preços também estão sendo sustentados por um aumento contínuo na demanda, já que as siderúrgicas elevaram a produção durante o pico da temporada de construção em março.

A produção média diária de metal quente, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, subiu pela terceira semana consecutiva, 0,03% em relação à semana anterior, para 2,31 milhões de toneladas em 13 de março, segundo uma pesquisa da consultoria Mysteel.

A escalada da guerra comercial global, que poderia diminuir as projeções de demanda, juntamente com o plano da China de cortar a produção de aço bruto, continuou a representar um obstáculo, limitando ganhos adicionais.

