Merz anuncia acordo para grande reforma fiscal: "A Alemanha está de volta"

BERLIM (Reuters) - O provável próximo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, anunciou nesta sexta-feira um acordo para reformular as regras fiscais do país, a fim de permitir um aumento nos gastos com defesa e segurança, bem como 500 bilhões de euros em investimentos em infraestrutura nos próximos 12 anos.

Seu bloco conservador e seu futuro parceiro de coalizão, o Partido Social-Democrata, chegaram a um acordo com o Partido Verde para isentar os gastos acima de 1% do PIB com defesa e segurança de forma mais ampla, incluindo proteção civil, inteligência e "ajuda a países sob ataque ilegal", do chamado "freio da dívida", presente na Constituição.

"A Alemanha está de volta", disse Merz, acrescentando que o acordo sinalizou aos parceiros e adversários a disposição de Berlim de se defender.

