Sakamoto: Lula tenta evitar que o governo apanhe pelo preço dos ovos

O presidente Lula (PT) tenta evitar que o seu governo apanhe devido à disparada do preço dos ovos de galinha, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

Lula está com uma fala eleitoral, e vou dizer até mais, é uma fala política, que tenta manter a calma, tenta evitar que o governo apanhe enquanto outras medidas estão sendo tomadas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Na tarde hoje, em um evento em Sorocaba (SP), Lula disse não entender por que o ovo de galinha está tão caro e falou que vai procurar o "ladrão" responsável.

O ovo de galinha foi um dos vilões da inflação em fevereiro. O alimento subiu 15,4% em um mês, a maior alta do segmento, e ajudou o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de comidas e bebidas para 0,79%. O calor no Brasil, o preço do milho nas alturas e a proximidade da Quaresma ajudam a explicar a alta.

O presidente Lula vai cozinhando o ovo assim para ver se dá tempo de o preço do ovo cair. Mas é importante que a gente diga que a questão do preço do ovo não é uma questão simplesmente nacional, é internacional, né?

O presidente fala isso politicamente e, politicamente, compreende-se que ele está tentando jogar 'batata quente' adiante enquanto o preço não cai para não ficar com ele, a imagem de Lula, o cara que pisou nos ovos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Os Estados Unidos também enfrentam o problema da escassez do alimento em supermercados. A busca vem aumentando ainda mais o preço já salgado da dúzia, que em alguns lugares chega a ser vendida a US$ 10, o equivalente R$ 57.

Cardozo: 'Brasil caminha para ingovernabilidade'

Ao analisar os números da baixa popularidade do presidente Lula, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo disse que o Brasil caminha para uma ingovernabilidade e que, do jeito que está, ninguém consegue comandar o país. A declaração foi feita durante entrevista ao UOL News.

Cada vez mais eu me convenço que o Brasil caminha para uma ingovernabilidade. Você pode colocar um bom comunicador [no governo], um mau comunicador, estando a política do jeito que está colocada, com a atuação do Congresso e a relação dos Três Poderes totalmente desajustada...

[O sistema político atual do Brasil me lembra] um parlamentarismo onde não há ônus, só o bônus. É uma situação muito esquisita no Brasil. José Eduardo Cardozo, jurista e ex-ministro da Justiça no governo Dilma

A avaliação negativa do governo Lula registrou piora e passou a superar a avaliação positiva pela primeira vez neste mandato, mostrou pesquisa Ipsos-Ipec divulgada ontem. Quase metade (41%) considera o governo ruim ou péssimo, de acordo com dados apurados pelo instituto. Em dezembro, eram 34%. Ótimo ou bom são 27%. Três meses antes eram 34%.

