Lula diz querer saber quem é "pilantra" que provocou aumento do preço do ovo

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que seu governo está trabalhando para descobrir quem é o "pilantra", nas palavras dele, que provocou o aumento do preço do ovo no país, afirmando que não há justificativas para essa elevação.

Em discurso durante cerimônia em Sorocaba (SP) para entrega de ambulâncias a municípios, Lula disse que "tem alguém passando a mão" para elevar o preço do ovo. Em fevereiro, o ovo de galinha teve alta de 15,39% no preço, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Lula disse também em seu discurso que em breve o preço da carne vai baixar e que pretende "logo logo" anunciar um programa de crédito para que as pessoas reformem suas casas.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)