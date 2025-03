Lista de convocados da Itália tem Ruggeri e Casadei como novidades

O técnico Luciano Spalletti anunciou nesta sexta-feira (14) a lista de convocados da seleção da Itália com o defensor Matteo Ruggeri e o meio-campista Cesare Casadei, ambos de 22 anos, como novidades para os jogos de quartas de final da Liga das Nações da Uefa contra a Alemanha.

A 'Azzurra' receberá o time alemão no dia 20 de março em San Siro e, no dia 23, vai a Dortmund por uma vaga no 'Final Four' da competição europeia.

Ruggeri, da Atalanta, foi um dos destaques do time de Bérgamo na conquista da Liga Europa na temporada passada.

Por sua vez, Casadei voltou à Itália para defender o Torino este ano, depois de passagem pelo Chelsea, e é um dos jovens com mais projeção no 'Calcio'.

No ataque, a seleção italiana segue comandada pelo ítalo-argentino Mateo Retegui, artilheiro da Serie A com 22 gols após 28 rodadas.

-- Lista de convocados da seleção da Itália:

- Goleiros: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/FRA), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham/ING)

- Defensores: Alessandro Bastoni (Inter de Milão/ITA), Alessandro Buongiorno (Napoli/ITA), Riccardo Calafiori (Arsenal/ING), Andrea Cambiaso (Juventus/ITA), Pietro Comuzzo (Fiorentina/ITA), Giovanni Di Lorenzo (Napoli/ITA), Federico Gatti (Juventus/ITA), Matteo Ruggeri (Atalanta/ITA), Destiny Udogie (Tottenham/ING)

- Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter de Milão/ITA), Cesare Casadei (Torino/ITA), Davide Frattesi (Inter de Milão/ITA), Samuele Ricci (Torino/ITA), Nicolo Rovella (Lazio/ITA), Sandro Tonali (Newcastle/ING)

- Atacantes: Moise Kean (Fiorentina/ITA), Lorenzo Lucca (Udinese/ITA), Daniel Maldini (Atalanta/ITA), Matteo Politano (Napoli/ITA), Giacomo Raspadori (Napoli/ITA), Mateo Retegui (Atalanta/ITA), Mattia Zaccagni (Lazio/ITA)

© Agence France-Presse