Josias: Alcolumbre trata 'Caso Gayer' com dose de hipocrisia

O presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) demonstra hipocrisia ao não tratar com a devida atenção as falas machistas do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) sobre Gleisi Hoffmann (PT-PR), ministra das Relações Institucionais, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta.

Alcolumbre disse que processará Gayer e entrará com uma representação contra ele no Conselho de Ética da Câmara. O deputado fez uma série de postagens ofensivas contra Gleisi em suas redes sociais e as apagou em seguida.

Alcolumbre trata o personagem com uma dose de hipocrisia e diz que 'meus advogados estão analisando'. É preciso que um advogado diga o tratamento que deve ser dedicado ao Gayer? Além de presidente do Senado, Alcolumbre também é presidente do Congresso Nacional. Ele deveria representar contra o deputado junto ao Conselho de Ética da Câmara.

Alcolumbre é tão bem articulado no Congresso... Ele se articula para restaurar o orçamento secreto e não pode para cassar o mandato de um deputado indigno? Se quiser, pode, mas deixa no ar essa ameaça com a intenção de que Gayer lhe peça desculpas em privado por aquilo que disse publicamente.

Esse comportamento do Alcolumbre também não é digno. Ele deveria dar ao deputado o tratamento merecido, que é a cassação do mandato. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias condenou as declarações de Gayer e questionou como o deputado ainda não foi devidamente punido por suas atitudes.

O Parlamento é uma coisa e um botequim é outra. Nesse caso específico, qualquer botequim de periferia de grande cidade do Brasil tem uma aparência mais higienizada e interessante do que o Congresso Nacional. É muito impressionante que um personagem como esse Gustavo Gayer percorra os corredores do Legislativo impunemente.

Não se espera de um parlamentar um linguajar de quinta categoria. Primeiro, trata a Gleisi como prostituta e disse que a estava defendendo. Segundo, desrespeita as relações dela com o marido, insinuando que eles podem compor um trisal com o Alcolumbre. Aí, covardemente ele tira a postagem. Além de irresponsável, ele é covarde. É um valentão de rede social, mas um covarde em privado. Josias de Souza, colunista do UOL

Maierovitch: STF atropelará julgamento se condenar Bolsonaro neste ano

O STF (Supremo Tribunal Federal) corre o risco de atropelar o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) caso uma possível condenação saia antes do final deste ano, o que dará margem para a defesa do ex-presidente contestar a decisão da Corte, analisou o jurista e colunista Wálter Maierovitch.

Não é possível [julgar Bolsonaro antes do fim do ano sem atropelos]. Pelas provas que estão sendo colocadas, não é possível. Haverá atropelo.

Vamos imaginar o seguinte: temos vinte testemunhas. De repente, todos desistem das testemunhas. Temos prazo para o debate, mas em vez de apresentar o oral há uma substituição por um memorial escrito. Há essas variantes.

Em uma situação de normalidade, pensemos nesse primeiro ato. O que teremos em relação ao recebimento da denúncia? Haverá um amplo debate; um relatório feito e que é demorado, a manifestação do procurador-geral [Paulo Gonet], e depois haverá as defesas e os votos. Mesmo no recebimento da denúncia, já vimos votos longos e extensos, quando deveriam ser singelos para não invadirem o mérito.

Esse é o ritmo do Supremo. Não pode atropelar e de repente correr tudo. Já se pediu um prazo maior para apresentar a defesa e não se deu. Temos que ver o razoável, que seria dar esse prazo maior. O que quero dizer com atropelo é sair do normal, do trilho. Era razoável se dar um prazo maior para a apresentação de defesa prévia? Basta ver a quantidade de documentos. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

