Ipiranga renova marca de conveniência AmPm e quer expansão com qualidade

A Ipiranga anunciou uma reforma da marca de conveniência AmPm, que vai ganhar logo e design novos dias antes de uma troca no comando do negócio de varejo alimentar. A nova marca virá acompanhada de uma agenda de "expansão qualificada" do número de lojas.

Deixa a cena a tradicional logo da AmPm, em tons que iam do laranja ao roxo com um arco em cima. A nova marca, que mantém o nome em caixa baixa, vai perder as serifas das letras agora em amarelo e fundo laranja, que vai dominar a fachada da loja para se destacar no ambiente do posto. O arco também some da marca, que passa a ser acompanhada de um ícone em formato de anel, sendo metade sol e metade lua.

O projeto foi liderado por Renato Stefanoni, que vai deixar a presidência da AmPm para assumir a vice-presidência comercial da rede de postos a partir de abril.

Entra no comando da AmPm Bárbara Miranda, que antes ocupava a vice-presidência de Marketing e Desenvolvimento de Negócios.

"A logo cresceu 40%, em um processo muito parecido com o que foi feito para os postos. Além do tamanho, queremos dar mais protagonismo visual às lojas usando cores em contraste", diz Stefanoni.

"Queremos provocar uma onda laranja", acompanha Miranda, executiva que será responsável pela difusão do novo visual na rede de postos.

A Ipiranga não revela o investimento nas lojas, que fica a cargo dos revendedores, mas garante que houve redução no custo de aplicação, com uso de módulos inteligentes no interior das lojas, que deve ser tomado por cores mais claras e mobiliário "clean".

"Estamos bastante confortáveis com o processo de migração das lojas porque houve uma redução significativa tanto do custo de implementação de lojas novas quanto de adaptação das existentes", diz a executiva.

Crescimento seletivo

Embora não seja a rede com o maior número de postos do País (5,9 mil), a Ipiranga tem 1.450 lojas de conveniência espalhadas pelo País, o maior portfólio do setor no País.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Miranda e Stefanoni disseram que a Ipiranga vai buscar aumentar ainda mais a rede de franquias, mas com seletividade, em linha com o que foi feito para os postos, cuja rede foi refinada para filtrar os mais produtivos.

"Temos uma agenda de crescimento para AmPm, mas com muita seletividade, porque volume de loja não gera necessariamente valor. Nossa proposta requer qualificação importante", diz Stefanoni.

Entre as características observadas na estratégia, ele cita o volume de fluxo nos postos, o adensamento populacional do entorno, assim como a presença de outros varejos. "Precisamos de qualidade no ponto para que o volume (de lojas) faça sentido.

O negócio de conveniência é visto em todo o setor de distribuição e revenda de combustíveis como estratégico não só na conversão dos postos em pontos integrados de varejo, mas como chamariz para o negócio tradicional de venda de combustíveis.

Nova campanha

No combo de novidades, a Ipiranga também levou na quinta-feira, 13, para a televisão uma nova campanha publicitária, sequência da última, que se apropriou do bordão "completa pra mim". Bárbara Miranda diz que a ideia desta vez é explorar o que acontece após a parada nos postos, quando a vida de fato se completa na jornada do consumidor.

Na linha bem-humorada de todos os comerciais da Ipiranga, influenciadores digitais estrelam a campanha com o objetivo de estender seu alcance para redes sociais. São eles a socialite Narcisa Tamborindeguy, o personagem Chico Vendedor Raiz (Francisco Cechin Junior), e os fundadores do podcast PodPah, Igão e Mítico (Igor Cavalari e Thiago Marques), entre outros.

Com o desenrolar da campanha, a ideia é que sejam expostos individualmente os produtos Ipiranga, como AmPm, a linha de combustíveis aditivados Ipimax e o programa Km de Vantagens (KMV).