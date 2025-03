Inflação na França fica abaixo de 1% pela primeira vez em 4 anos em fevereiro

(Reuters) - A inflação na França caiu abaixo de 1% pela primeira vez em quatro anos em fevereiro, mostraram dados finais do instituto de estatísticas INSEE nesta sexta-feira.

A taxa de inflação harmonizada da França, ajustada para comparação com outros países da zona do euro, foi de 0,9% na comparação anual em fevereiro, em linha com as expectativas dos analistas e com a leitura preliminar publicada no final de fevereiro.

Foi a primeira vez que a taxa ficou abaixo de 1% desde fevereiro de 2021.

Em janeiro, os preços subiram 1,8% na base anual.

A desaceleração da inflação é explicada pela queda acentuada nos preços de energia e, em menor grau, por um aumento mais lento nos custos de serviços, produtos manufaturados e tabaco.

Por outro lado, a inflação dos preços dos alimentos acelerou ligeiramente, disse o INSEE.

Em uma base mensal, o índice de preços ao consumidor harmonizado da UE subiu 0,1% em fevereiro, contra a leitura preliminar de queda de 0,2%.

(Reportagem de Leo Marchandon e Michal Aleksandroiwcz em Gdansk)