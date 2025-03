Ibovespa fecha em alta e retoma 129 mil pontos; Natura&Co afunda

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, recuperando os 129 mil pontos, com as blue chips Vale, Petrobras e Itaú registrando ganhos expressivos, enquanto Natura&Co foi destaque negativo após divulgação de resultado, perdendo R$5,6 bi em valor.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 2,68%, a 129.009,23 pontos, de acordo com dados preliminares -- máxima de fechamento desde 11 de dezembro do ano passado. Na máxima do dia, chegou a 129.194,14 pontos. Na mínima, marcou 125.646,73 pontos.

Na semana, acumulou uma valorização de 3,18%, somando ganho de 5,06% no mês.

O volume financeiro nesta sexta-feira somava R$24,9 bilhões antes dos ajuste finais.

(Por Paula Arend Laier)