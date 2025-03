Guarda-vidas chamam mulher para 'programa' em posto militar e são afastados

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina afastou quatro guarda-vidas que apareceram em vídeo convidando uma profissional do sexo para "programa" em um posto militar na Praia do Rosa, em Imbituba, no litoral norte catarinense.

O que aconteceu

Vídeo foi exposto nas redes sociais por Égnes Lemos, conhecida como Amanda Smell, no último sábado (8). Na gravação, ela, que diz ser do "job" em referência ao fato de ser profissional do sexo, afirma que se sentiu "coagida e desrespeitada" pelos agentes "que deveriam cuidar da minha segurança na praia".

Lemos explicou que mora na Praia do Rosa e ressaltou que sua profissão "não é um convite para abuso". "Eu sei que muita gente vai me dizer: 'Ah, mas tu trabalhas com conteúdo, já deve tá acostumada'. Eu quero dizer que não. O meu trabalho não anula o meu direito de ser respeitada, e o fato de eu ser uma trabalhadora sexual não é um convite para o abuso". O vídeo viralizou nas redes sociais e soma mais de 2,3 milhões de visualizações.

Na gravação, divulgada por Amanda, os agentes a convidam para um "programa" no local de trabalho deles. "Oi, Amanda, bom dia. Tenho te visto caminhar aqui no Rosa. A galera está a fim de fazer um programa no posto. Tu topa?", diz um deles. Todos os quatro estão trajados com uniforme do Corpo de Bombeiros.

Corpo de Bombeiros informou que instaurou procedimentos administrativos contra os guarda-vidas, que foram identificados e afastados. Em nota, a corporação disse que "repudia o ato e desaprova qualquer conduta dessa natureza, que não reproduz os valores institucionais da corporação e fere a dignidade de bombeiros militares, comunitários e guarda-vidas civis".

Como os guarda-vidas não tiveram as identidades reveladas, não foi possível procurá-los para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.