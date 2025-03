G7 alerta Rússia sobre novas sanções se não houver acordo de cessar-fogo

LA MALBAIE, Canadá (Reuters) - As nações do G7 enfatizaram nesta sexta-feira a necessidade de "acordos de segurança" robustos para garantir um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, alertando Moscou para seguir Kiev no acordo de cessar-fogo ou enfrentará novas sanções, de acordo com um rascunho final do comunicado.

"Os membros do G7 pediram que a Rússia seja recíproca concordando com um cessar-fogo em termos iguais e implementando-o totalmente", disseram os países do G7, composto por Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, em uma declaração final vista pela Reuters.

O rascunho, aprovado por diplomatas seniores, ainda precisa do sinal verde dos ministros, disseram autoridades do G7.

"Eles enfatizaram que qualquer cessar-fogo precisa ser respeitado e ressaltaram a necessidade de acordos de segurança robustos e confiáveis para garantir que a Ucrânia possa deter e se defender contra quaisquer novos atos de agressão", disseram.

(Reportagem de John Irish e Daphne Psaledakis)