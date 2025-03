Eletrobras discute com União redação de acordo e prevê conclusão em 2 semanas

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras está discutindo com a União a redação do termo de conciliação para encerrar a ação movida pelo governo no Supremo Tribunal Federal (STF), e o objetivo é concluir a negociação nas próximas duas semanas, disse o vice-presidente jurídico da companhia elétrica, Marcelo de Siqueira Freitas.

Em teleconferência nesta sexta-feira, o executivo afirmou que a assembleia extraordinária de acionistas para aprovar os termos finais do acordo com a União poderá ser convocada para a mesma data da assembleia geral ordinária, marcada para 29 de abril, segundo calendário da companhia.

(Por Letícia Fucuchima)