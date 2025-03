Eclipse total da Lua admirado em diversos continentes

A Lua começou a ficar vermelha nesta sexta-feira (14) devido a um eclipse total, um espetáculo raro que será seguido por um eclipse parcial do sol em duas semanas.

O eclipse lunar, o primeiro do ano, será visível em sua fase total no continente americano, em grande parte dos oceanos Pacífico e Atlântico, e no extremo-oeste da Europa e da África.

Esse fenômeno ocorre cerca de duas vezes por ano, quando o Sol, a Terra e a Lua, em sua fase cheia, estão perfeitamente alinhados.

A Terra projeta sua sombra sobre a Lua e ela gradualmente perde seu brilho branco.

Mas parte da luz solar continua a chegar à Lua filtrada pela atmosfera da Terra, dando ao satélite uma tonalidade avermelhada.

O eclipse durará cerca de seis horas e sua fase de totalidade pouco mais de uma hora.

Poucos dias depois, em 29 de março, um eclipse solar parcial cobrirá parte da Terra. Poderá ser observado no Canadá, Europa, Rússia e África.

Assim como o lunar, o eclipse solar ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra estão perfeitamente alinhados. Desta vez, porém, é a Lua que fica entre o Sol e a Terra, escondendo o Sol total ou parcialmente.

Mesmo no caso de um eclipse parcial, o Sol não deve ser observado diretamente a olho nu, mas apenas com óculos especiais. Seus raios podem queimar a retina, com consequências irreversíveis.

