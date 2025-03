Dólar cai puxado por exterior e fecha semana abaixo de R$5,75

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) -O apetite dos investidores globais por ativos de maior risco fez o dólar cair ao redor do mundo nesta sexta-feira, encerrando a sessão no Brasil com queda de quase 1% e abaixo de R$5,75.

O dólar à vista fechou o dia com baixa de 0,90%, aos R$5,7451, menor cotação desde 26 de fevereiro, quando encerrou em R$5,7450. Na semana o dólar acumulou baixa de 0,76%.

Às 17h05 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 1,01%, aos R$5,7640.

A moeda norte-americana oscilou em baixa ante o real durante todo o dia, puxada pela queda do dólar também no exterior, em sessão marcada pela busca dos investidores por ativos de maior risco, como ações e divisas de países emergentes.

Por trás do movimento de busca por risco estavam fatores como o avanço das negociações para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, o acordo fechado para uma reforma fiscal na Alemanha e a percepção de que há espaço para recuperação das ações nos EUA, após o movimento recente de liquidação de papéis.

Neste cenário, após marcar a cotação máxima de R$5,7897 (-0,13%) às 9h00, na abertura do mercado, o dólar à vista atingiu a mínima de R$5,7102 (-1,50%) às 14h18. O recuo estava em sintonia com a alta firme do Ibovespa, em um dia de modo geral positivo para os ativos brasileiros.

Durante a tarde o dólar retomou um pouco de fôlego no Brasil, com investidores ajustando posições antes do fim de semana.

Na próxima semana as atenções dos investidores se voltam para as decisões sobre juros dos EUA e do Brasil, ambas na quarta-feira.

No mercado a expectativa é de elevação de 100 pontos-base da Selic, hoje em 13,25% ao ano, o que em tese reforça o diferencial de juros do Brasil e sua capacidade em atrair recursos. Mais do que a decisão em si, os agentes estarão atentos às pistas do Banco Central para a reunião seguinte de política monetária, em maio.

Pela manhã o Banco Central vendeu toda a oferta de 24.557 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de abril de 2025.

Às 17h18 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,13%, a 103,690.

(Edição de Pedro Fonseca e Alexandre Caverni)