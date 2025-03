Desaceleração da inflação na Alemanha oferece mais espaço ao BCE apara afrouxamento

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A inflação na Alemanha desacelerou inesperadamente em fevereiro, informou o escritório de estatísticas nesta sexta-feira, apontando para uma revisão para baixo dos números da zona do euro, o que respaldaria um maior afrouxamento da política monetária pelo Banco Central Europeu.

A inflação alemã caiu para 2,6% em fevereiro em dado anual, em uma revisão para baixo dos dados preliminares que mostraram que a inflação anual, harmonizada para comparação com outros países da União Europeia, havia permanecido em 2,8% em fevereiro.

"Essa é uma boa notícia para o BCE", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank. "No entanto, recomenda-se cautela", acrescentou.

Isso se deve ao fato de que o aumento relativamente baixo da inflação foi influenciado por uma alta abaixo da média nos preços dos produtos, disse de la Rubia. Entretanto, esses preços podem aumentar no decorrer de uma guerra comercial se a UE se defender mais fortemente contra as importações dos Estados Unidos e da China, disse ele.

A inflação caiu para uma taxa anual de 2,4% na zona do euro em fevereiro, de acordo com uma primeira estimativa da agência de estatísticas da UE.

A taxa de inflação alemã mais baixa sugeriria agora que a inflação da zona do euro caiu para 2,3% em fevereiro, de acordo com as estimativas da Pantheon Macroeconomics. Os dados finais serão publicados na quarta-feira.

Na Alemanha, o aumento nos preços dos alimentos se intensificou em fevereiro e os aumentos acima da média nos preços dos serviços, em particular, continuaram a pesar na inflação, disse o escritório. Em contrapartida, os preços da energia tiveram um efeito de queda sobre a inflação.

A taxa de inflação mensal também foi ligeiramente revisada para baixo, de um valor inicial de 0,6% para um valor final de 0,5%, informou.

O escritório não informou por que revisou para baixo os dados harmonizados de inflação.

(Reportagem de Ludwig Burger, Miranda Murray e Maria Martinez)