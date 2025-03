Cuba registra novo apagão generalizado

Cuba vivencia um novo apagão geral na noite desta sexta-feira (14), provocado por uma avaria em seu sistema nacional de eletricidade, informou o Ministério de Minas e Energia.

"Por volta das 20h15 [21h15 em Brasília] desta noite, uma avaria [...] causou uma perda significativa de geração no oeste de Cuba e, com isso, a queda do Sistema Elétrico Nacional", informou o ministério em seu perfil na rede social X.

"A gente vive assustado, ia sentar quando faltou luz, nem estou mais com fome, passou de repente. Esta situação é insustentável, não há ninguém que viva assim", disse à AFP Angélica Caridad Martínez, moradora de 50 anos da cidade de Camagüey, no centro do país.

Com um sistema de geração de eletricidade desgastado, a ilha de 9,7 milhões de habitantes sofreu três apagões generalizados no último trimestre do ano passado, dois deles de vários dias.

Isso se soma à profunda crise econômica que o país enfrenta, a pior em 30 anos, que provocou escassez de alimentos, remédios, combustível e uma inflação galopante.

"Diante da inesperada desconexão do sistema elétrico nacional, estamos trabalhando sem descanso para sua mais rápida recuperação", escreveu no X o primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz.

Este é o primeiro apagão generalizado em 2025, embora a população enfrente cortes quase diários de quatro ou cinco horas em grande parte de Havana, enquanto nas províncias os períodos sem luz podem se prologar por mais de 20 horas.

As oito termelétricas desgastadas do país, quase todas inauguradas nas décadas de 1980 e 1990, sofrem falhas constantes. As usinas flutuantes alugadas de empresas da Turquia e os geradores que complementam o sistema energético nacional são abastecidos com combustível que Cuba importa com grande dificuldade e que muitas vezes é escasso.

Diante dessa emergência, o governo cubano está trabalhando intensamente na instalação de pelo menos 55 parques solares em 2025, com tecnologia chinesa, que vão gerar 1.200 megawatts e permitir atingir 12% de geração de eletricidade com energias renováveis, segundo as autoridades.

lp-jb-rd/ag/rpr

© Agence France-Presse