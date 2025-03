CS Infra, Monte Rodovias, VF Gomes e Zopone/Constral vencem lotes em leilão rodoviário do MT

(Reuters) - O consórcio formado por Zopone e Constral, a CS Infra, a Monte Rodovias e a VF Gomes venceram lotes do leilão rodoviário realizado nesta sexta-feira pelo governo do Mato Grosso, conforme informações da B3.

Foram leiloados quatro trechos: Lote 1 (Rota do Arinos); Lote 2 (Rodovia da Produção); Lote 5 (Rodovia da Integração); e Lote 8 (Rota Juruena). Outros dois lotes estavam previstos para serem disputados -- Lote 3 (Rota do Rio Acima) e Lote 6 (Rodovia Multimodal) -- mas não receberam propostas.

A CS Infra, da Simpar, venceu o Lote 5 de rodovias, de 308,38 km que conecta Paranatinga a Canarana, entre as MTs 020 e 326, com um deságio de 8,33% sobre a tarifa básica de pedágio, se comprometendo com investimentos de R$1,09 bilhão na concessão.

A VF Gomes venceu o Lote 1, de 237,59 km de extensão, que conecta os municípios de Juara e Tapurah, entre as rodovias MT-160/220/242 e 338, com um desconto de 8,5% sobre a tarifa básica de pedágio. A previsão de investimentos é de R$698,7 milhões ao longo do período de concessão, segundo a Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso (Sinfra).

O Consórcio Rodoviário Rota da Produção, formado pelas empresas Zopone e Constral, venceu o Lote 2, um trecho de 418,56 km que inclui as cidades de Nova Mutum e Campo Novo dos Parecis, oferecendo um desconto de 2,3% sobre a taxa básica de pedágio. O trecho está situado entre as MTs 010/160/235/249 e 480, e a concessão prevê investimentos de R$1,83 bilhão.

Por fim, a Monte Rodovias propôs um deságio de 9,1% sobre a tarifa básica de pedágio e arrematou o Lote 8, de 344,15 km, que passa pelos municípios Brasnorte, Castanheira, Juara e Juína, entre as MTs 170/220 e 320, em concessão cujo "capex" total estimado é de R$1,08 bilhão, conforme informações da Sinfra.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)