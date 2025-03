Cristiano Ronaldo lidera convocação de Portugal para a Liga das Nações

O astro Cristiano Ronaldo liderou mais uma convocação da seleção de Portugal, anunciada nesta sexta-feira (14) pelo técnico Roberto Martínez, para os jogos de quartas de final da Liga das Nações da Uefa contra a Dinamarca.

Além do atacante do Al-Nassr, de 40 anos, a lista tem o retorno do zagueiro Rúben Dias, do Manchester City, fora da última convocação por lesão.

Por outro lado, João Cancelo (Al-Hilal) e Otávio (Al-Nassr), lesionados, ficaram de fora.

"Se eu pudesse, chamaria todos. Porque eles merecem, não porque é possível", declarou Martínez.

Outro destaque da lista é o jovem atacante Geovany Quenda, do Sporting.

"O fato de estar com a seleção nacional aos 17 anos mostra o seu potencial", disse o treinador espanhol, lembrando que a idade não é "um problema".

"O que importa é a qualidade, o compromisso e o trabalho", continuou Martínez.

Portugal e Dinamarca se enfrentam nas quartas de final da Liga das Nações com jogo de ida no dia 20 de março, em Copenhague, e volta no dia 23, em Lisboa.

-- Lista de convocados da seleção de Portugal:

- Goleiros: Diogo Costa (Porto/POR), Rui Silva (Sporting/POR), José Sá (Wolverhampton/ING)

- Defensores: Diogo Dalot (Manchester United/ING), Nelson Semedo (Wolverhampton/ING), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/FRA), Nuno Tavares (Lazio/ITA), Gonçalo Inácio (Sporting/POR), Rúben Dias (Manchester City/ING), António Silva (Benfica/POR), Renato Veiga (Juventus/ITA)

- Meio-campistas: João Palhinha (Bayern de Munique/ALE), Rúben Neves (Al-Hilal/ASA), João Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ING), Bernardo Silva (Manchester City/ING) João Félix (Milan/ITA)

- Atacantes: Francisco Trincão (Sporting/POR), Francisco Conceição (Juventus/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ING), Geovany Quenda (Sporting/POR), Rafael Leão (Milan/ITA), Diogo Jota (Liverpool/ING), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/ASA).

