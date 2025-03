Cotação do ouro supera US$ 3.000 com tarifas e temores geopolíticos

14/03/2025 09h23 A cotação do ouro superou nesta sexta-feira (14) o valor de 3.000 dólares (17.300 reais) por onça (31,1 gramas), pela primeira vez na história, impulsionado por sua condição de valor seguro diante das preocupações geopolíticas e da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos de Donald Trump. A ameaça do presidente americano sobre as bebidas alcoólicas europeias contribuiu significativamente nas últimas horas para elevar o preço do metal. Trump anunciou na quinta-feira que pode adotar tarifas de até 200% contra o champanhe, os vinhos e outros produtos alcoólicos da União Europeia (UE), caso Bruxelas não desista das tarifas alfandegárias de 50% anunciadas para o uísque americano. Com a tensão, o preço do ouro atingiu 3.004,94 dólares por onça nesta sexta-feira. "A equação para o ouro continua sendo simples. Quanto mais elevadas as tarifas, maior será a incerteza e mais forte será a demanda", resume Stephen Innes, analista da SPI AM. "As preocupações sobre o crescimento global", que pode ser afetado pelas tarifas de importação, "reforçam o papel do ouro como refúgio em um ambiente econômico cada vez mais frágil", considera o analista. A onça de ouro já havia superado o recorde registrado em fevereiro na quinta-feira, após as novas ameaças de Donald Trump. "As dúvidas sobre o acordo de paz entre Ucrânia e Rússia aumentaram a incerteza nos mercados e elevaram o preço do metal precioso", acrescenta Russ Mould, analista da AJ Bell. lul/zap/psr/pb/fp/aa © Agence France-Presse