Corrida realmente emagrece? Entenda os impactos do exercício na saúde

A corrida é uma atividade física democrática, pois não precisa de muitos equipamentos e pode ser realizada em qualquer lugar —basta calçar um tênis e sair por aí.

Mas não é só isso que faz do esporte um sucesso. Esse exercício detona calorias e traz muitos benefícios para a saúde física e mental. A seguir, veja os benefícios da corrida.

1. Detona calorias e ajuda a emagrecer

Em 45 minutos de corrida em ritmo moderado, uma mulher de 55 kg queima cerca de 400 calorias —quase o dobro da natação, que detona 220 calorias e mais do que a bike, que no mesmo tempo gasta 340 calorias.

A atividade também estimula o aumento no número e no tamanho das mitocôndrias, estruturas que se tornam mais eficientes em gerar energia. Por isso, esse exercício contribui para a redução de gordura, principalmente visceral, que fica alojada próximo a órgãos vitais e que está muito associada a doenças cardiometabólicas.

2. Reduz o risco de doenças e ajuda a viver mais

Por atuar na redução da gordura visceral, a corrida contribui para diminuir o risco de diabetes, hipertensão, AVC e doenças cardíacas como infarto. Fora que deixa o coração mais forte e eficiente para cumprir sua função de bombear o sangue para o todo o corpo.

A atividade ainda promove algumas adaptações no coração que possibilitam uma menor evolução dos quadros de insuficiência cardíaca, segundo um estudo publicado no Brazilian Journal of Medical and Biological Research.

Quem aposta na modalidade reduz o risco de desenvolver resistência à insulina e um quadro de diabetes tipo 2, uma vez que os mecanismos de captação da glicose pelos músculos tornam-se mais eficientes. Sem contar os benefícios na prevenção de alguns tipos de câncer, conforme mostra a revisão de estudos publicada no periódico Trends Cancer.

Correr ainda inibe a osteoporose e a ostepenia nos membros inferiores, por deixar os ossos mais resistentes devido ao impacto. E é capaz de aumentar a longevidade em pelo menos três anos, além de diminuir o risco de uma morte prematura, de acordo com o artigo publicado na revista Progress in Cardiovascular Diseases.

3. Melhora o fôlego

Imagem: iStock

O trabalho cardiorrespiratório (aeróbico) proporcionado pela corrida não só fortalece o coração como também potencializa o trabalho do pulmão, aumentando a capacidade de oxigenação e a distribuição de oxigênio no organismo. Resultado? Você vai perceber uma melhora gradual no fôlego com os treinos.

4. Faz bem para a mente

A corrida exige foco e concentração, além de estimular a rapidez de raciocínio. Por esse motivo, correr regularmente ajuda a melhorar a memória e as funções cognitivas.

5. Fortalece e tonifica os músculos

As passadas também atuam no fortalecimento e no ganho de tônus da musculatura da parte inferior do corpo (glúteos, coxas e panturrilhas) —desde que seja realizada com frequência, com uma carga de treinamento e volume adequados para esse resultado.

Mas lembre-se que o resultado não vai ser o mesmo de um treinamento de força (musculação). Fora que a tonificação também está ligada à composição corporal, portanto, é preciso reduzir a gordura corporal para ver o resultado.

6. Ajuda a combater a depressão e a ansiedade

Praticar atividades intensas como a corrida estimula a produção de endorfina e serotonina, neurotransmissores que promovem a sensação de bem-estar, ajudam a relaxar e melhoram o humor.

O nível elevado dessas substâncias no organismo é benéfico para a saúde mental e ajudar a reduzir o risco e até a tratar problemas como estresse, ansiedade e depressão.

7. Contribui para um bom sono

Segundo estudo publicado no American Journal of Lifestyle Medicine, o exercício físico regular ajuda a melhorar a qualidade do sono. Outra pesquisa, desta vez divulgada na Clinical Psychology Review, mostra que pessoas que sofrem com insônia podem se beneficiar com os esportes, como a corrida.

Entre as razões para a melhora do sono estão a produção de neurotransmissores que ajudam a relaxar e controlar a ansiedade e o gasto energético proporcionado pelo esporte —o que faz com que você termine o dia esgotado e "capote na cama".

8. Melhora a autoestima

Quem pratica corrida acaba se desafiando e vencendo desafios nos treinos e provas, o que aumenta a autoconfiança. Sem contar que faz as pessoas se socializarem e criarem novas relações de amizade.

Atividades que complementam a corrida

Imagem: iStock

O esporte exige bastante dos músculos, articulações e tendões. Por isso, é muito importante realizar atividades complementares como musculação e treinamento funcional, que fortalecem o corpo e o deixam mais bem preparado para suportar o impacto das passadas, reduzindo o risco de lesões. Já outras atividades complementares, como ioga, pilates e natação, contribuem para uma recuperação ativa dos músculos.

Quem não pode praticar a corrida?

Como em qualquer outro tipo de exercício, para iniciar na corrida é imprescindível consultar-se com um médico e realizar exames para saber se você está apto a praticar a atividade física —veja exames que você deve fazer antes de começar a treinar.

Também é recomendado buscar orientação de um profissional de educação física ou de uma assessoria esportiva, que irá planejar a rotina de treinos conforme seu condicionamento físico e seus objetivos no esporte.

Com acompanhamento profissional, praticamente qualquer pessoa que não tenha problemas ortopédicos pode correr: idosos, obesos, gestantes, pessoas com doenças crônicas (diabetes, pressão alta). No caso de praticantes com excesso de peso, a recomendação é controlar bem a intensidade (velocidade) e o volume (duração) do exercício, a fim de reduzir a sobrecarga nas articulações. Muitas vezes, a orientação é começar com a caminhada.

Pacientes com histórico de lesões ortopédicas também podem ter liberação médica para a atividade, desde que o quadro esteja controlado e sem dor.

*Com informações de reportagem publicada em 03/06/2022