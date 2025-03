Confiança do consumidor dos EUA recua de forma acentuada em março

WASHINGTON (Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos caiu de forma acentuada em março e as expectativas de inflação subiram em meio a preocupações de que as tarifas do presidente Donald Trump, que têm desencadeado uma guerra comercial, aumentarão os preços dos produtos e prejudicarão a economia.

A Universidade de Michigan informou nesta sexta-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 57,9 neste mês, em comparação com a leitura final de 64,7 em fevereiro.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice cairia para 63,1.

O índice apagou todos os ganhos registrados após a vitória de Trump na eleição presidencial de novembro.

As expectativas dos consumidores para a inflação em 12 meses saltaram para 4,9%, de 4,3% em fevereiro. Nos próximos cinco anos, os consumidores veem a inflação em 3,9%, em comparação com 3,5% em fevereiro.

Trump impôs uma série de tarifas sobre uma ampla gama de produtos de parceiros comerciais importantes, como Canadá, China e União Europeia, que responderam com suas medidas retaliatórias. Algumas tarifas foram impostas e depois suspensas por um mês.

Na quinta-feira, Trump ameaçou atingir a UE com uma tarifa de 200% sobre as importações de vinho, conhaque e outras bebidas alcoólicas. O choque tarifário e a escalada da guerra comercial têm agitado os mercados, provocando perdas em ações, o que também contribuiu para derrubar a confiança neste mês.

(Por Lucia Mutikani)