China orienta bancos a ampliar empréstimos e incentivar o uso de cartões de crédito

A China determinou que bancos e outras instituições financeiras incentivem mais o financiamento ao consumo e o uso de cartões de crédito, como parte de uma campanha para encorajar a população da segunda maior economia do mundo a gastar mais.

A iniciativa é o mais recente esforço do Partido Comunista chinês para impulsionar a confiança de consumidores que têm optado por economizar em vez de gastar, em meio a preocupações com a situação do mercado de trabalho e as perspectivas econômicas.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 14, o regulador financeiro chinês orientou os bancos domésticos a ampliar a concessão de crédito e buscar maneiras de ajudar clientes que enfrentam dificuldades para pagar empréstimos. As bolsas da China fecharam em forte alta após a diretriz do regulador.

Há expectativas de que autoridades chinesas anunciem medidas de incentivo ao consumo durante coletiva de imprensa na segunda-feira (17). Fonte: Associated Press.