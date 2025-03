China e Rússia apoiam Irã enquanto Trump pressiona Teerã por negociações nucleares

PEQUIM (Reuters) - China e Rússia manifestaram apoio ao Irã na sexta-feira, depois que os Estados Unidos exigiram negociações nucleares com Teerã, com diplomatas chineses e russos dizendo que o diálogo só deve ser retomado com base no "respeito mútuo" e que todas as sanções devem ser suspensas.

Em uma declaração conjunta emitida após conversações com o Irã em Pequim, China e Rússia também disseram que saudaram a reiteração do Irã de que seu programa nuclear é exclusivamente para fins pacíficos, e que o direito de Teerã ao uso pacífico da energia nuclear deveria ser "totalmente" respeitado.

Em 2015, o Irã concordou em restringir seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções internacionais em um acordo com EUA, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. Mas em 2018, Donald Trump, um ano após o início de seu primeiro mandato como presidente dos EUA, retirou-se do pacto.

"(China, Rússia e Irã) enfatizaram que as partes relevantes devem se comprometer a abordar a causa raiz da situação atual e abandonar a sanção, a pressão ou a ameaça de força", disse o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, a repórteres após a reunião.

China, Rússia e Irã também enfatizaram a necessidade de encerrar todas as sanções unilaterais "ilegais", segundo Ma.

A reunião de Ma com o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, e o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, ocorreu dias depois que Teerã rejeitou as "ordens" dos EUA para retomar o diálogo sobre o programa nuclear.

Na semana passada, Trump disse que havia enviado uma carta ao líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, propondo conversações nucleares, acrescentando que "há duas maneiras de lidar com o Irã: militarmente ou fazendo um acordo".

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, respondeu que não negociaria com os EUA enquanto estivesse sendo "ameaçado", e que o Irã não se curvaria às "ordens" dos EUA para conversar.

O Irã ficou ainda mais irritado depois que seis dos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas -- EUA, França, Grécia, Panamá, Coreia do Sul e Reino Unido -- realizaram uma reunião a portas fechadas nesta semana para discutir seu programa nuclear. Teerã disse que a reunião foi um "mau uso" do Conselho de Segurança da ONU.

Essa reunião também foi criticada pela China, com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, dizendo na sexta-feira que a intervenção "apressada" do Conselho não foi útil para a construção de confiança.

Há muito tempo o Irã nega que esteja trabalhando no desenvolvimento de uma arma nuclear. No entanto, a Agência Internacional de Energia Atômica disse no mês passado que o Irã estava acelerando "dramaticamente" o enriquecimento de urânio para perto do nível de aproximadamente 90% de grau de armamento.

Em fevereiro, Trump restaurou sua campanha de "pressão máxima" sobre o Irã, que inclui esforços para reduzir suas exportações de petróleo a zero, a fim de impedir que o país obtenha uma arma nuclear.

"O programa nuclear iraniano é de natureza pacífica", disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Gharibabadi, na sexta-feira.

"Ele está sob a vigilância da Agência Internacional de Energia Atômica. O Irã está recebendo grandes inspeções da AIEA, e nosso programa nuclear nunca foi desviado para fins não pacíficos."

(Reportagem de Ryan Woo, Xiuhao Chen e Laurie Chen)