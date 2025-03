Centenas de milhares de estudantes são esperados em protesto 'histórico' que ameaça poder na Sérvia

A Sérvia prende a respiração às vésperas de uma grande manifestação anticorrupção. Centenas de milhares de pessoas devem protestar em Belgrado no sábado (15), em resposta a uma convocação de estudantes sérvios que vêm protestando desde novembro do ano passado, com o risco de um conflito entre partidários e opositores do presidente sérvio.

A Sérvia vem sendo dominada por um movimento de protesto em massa há vários meses, que começaram com o trágico incidente na estação de Novi Sad, em 1º de novembro. O desabamento do teto do edifício, que havia acabado de ser reformado, matou 15 pessoas e causou indignação na Sérvia.

"Esse incidente assassino é um catalisador extremamente poderoso, pois concentra tudo o que o regime está cometendo em termos de violações do estado de direito, práticas clientelistas e corrupção endêmica", ressalta Sophie Gueudet, pesquisadora da Escola de Ensino Superior Sant'Anna, em Pisa, e especialista nos Bálcãs, à RFI. Os estudantes sérvios assumiram a liderança desses protestos, bloqueando universidades e organizando manifestações cada vez mais massivas.

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, não conseguiu conter a onda, apesar das concessões feitas ao longo dos meses: o indiciamento de uma dúzia de funcionários, a renúncia do primeiro-ministro e a publicação de parte dos contratos assinados com a empresa chinesa responsável pelas obras. Por um lado, Vucic está tentando apaziguar a raiva e, por outro, está tentando minar a credibilidade dos protestos.

Leia tambémOposição sérvia faz protesto com fumaça dentro de Parlamento em apoio a manifestantes anticorrupção

"Isso realmente faz parte do modo de exercício do poder do regime de Vucic: tentar ridicularizar os manifestantes, fazendo com que pareçam arruaceiros, sejam eles manifestantes ambientais, como no passado, ou estudantes, no caso atual", explica Sophie Gueudet. "O regime de Aleksandar Vucic também pegou emprestada toda a retórica da Rússia de Vladimir Putin: descrevendo esses movimentos como uma 'revolução colorida', descrevendo os manifestantes como 'agentes estrangeiros' para desqualificar a legitimidade de suas reivindicações", detalha a especialista.

Manifestação sem precedentes que reúne áreas rurais

Aleksandar Vucic está no poder desde 2014, primeiro como primeiro-ministro e depois como presidente, e já enfrentou vários movimentos de protesto, mas nunca nessa escala. Os estudantes sérvios tiveram o cuidado de se mobilizar as áreas rurais, tradicionalmente próximas ao presidente sérvio, organizando marchas de várias centenas de quilômetros antes das manifestações.

"Ir para áreas rurais é realmente a ideia de mobilizar toda a sociedade", ressalta Pauline Soulier, pesquisadora associada ao Institut de Recherche Montesquieu da Universidade de Bordeaux (sudeste da França). "E no campo, há um apoio mais forte a Aleksandar Vucic. No momento, está funcionando. Os estudantes são muito bem recebidos em cidades de pequeno e médio porte. As pessoas estão lhes dando apoio, alimentos e remédios", explica.

Igreja Ortodoxa dividida

Diante desse protesto sem precedentes, Vucic ainda tem algumas vantagens importantes. Atualmente com 55 anos, o presidente sérvio foi ministro de Slobodan Milosevic e começou sua carreira no movimento ultranacionalista. Admirador declarado de Vladimir Putin, ele exerce um controle rígido sobre o aparato estatal e a mídia. Ele também tem o apoio da Igreja Ortodoxa Sérvia.

Pelo menos por enquanto, porque essa igreja, que pode desempenhar um papel político crucial no país, está dividida em relação aos protestos. "Os estudantes de teologia inicialmente se juntaram ao movimento, mas rapidamente receberam ordens para se retirar", observa Pauline Soulier. "No entanto, o baixo clero é mais favorável ao movimento estudantil, enquanto o alto clero apoia o presidente sérvio e, em particular, o patriarca, que é ideologicamente próximo a Vucic. Portanto, há realmente um cabo de guerra dentro da Igreja entre os partidários de Vucic e os partidários dos manifestantes".

De qualquer forma, a manifestação de sábado promete ser decisiva, pois os estudantes querem fazer dela o ponto alto de sua campanha. Por sua vez, Aleksandar Vucic convocou seus partidários a também saírem às ruas de Belgrado, acusando seus oponentes de quererem provocar violência. A renúncia do presidente sérvio e a formação de um governo de transição, como a oposição está pedindo, está fora de cogitação.