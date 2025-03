Casos de sarampo no Texas e no Novo México sobem para 294 conforme surto se espalha

Por Bhanvi Satija

(Reuters) - Os casos de sarampo no Texas e no Novo México subiram para 294 nesta sexta-feira, ultrapassando todos os casos registrados nos EUA em 2024, à medida que um surto que começou no final de janeiro no oeste do Texas se espalha.

Os EUA registraram um total de 285 infecções no ano passado, com base em dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Os casos no Novo México e no Texas aumentaram em 38 nos últimos três dias, segundo dados dos departamentos de saúde dos dois Estados nesta sexta-feira.

Houve 174 casos no condado de Gaines, no Texas, o centro do surto, em comparação com 156 casos em 11 de março. Até o momento, 34 pacientes foram hospitalizados no Estado.

No Novo México, os casos aumentaram de 33 para 35 na sexta-feira, incluindo dois casos no Condado de Eddy e o restante no Condado de Lea, que é adjacente ao Condado de Gaines.

Na terça-feira, o Departamento de Saúde de Oklahoma relatou dois casos "prováveis" depois que indivíduos expostos aos surtos do Texas e do Novo México apresentaram sintomas semelhantes aos do sarampo.

Daniel Nichols, virologista da Seton Hall University, disse que é difícil dizer, nesta fase, se o surto está se espalhando para além dos dois Estados.

"Mas, no momento, com os casos ainda aumentando, ainda é uma grande preocupação", disse ele.

Em fevereiro, uma criança não vacinada, sem problemas de saúde subjacentes, morreu de sarampo no Texas, marcando a primeira morte da doença nos EUA desde 2015. Outra morte de um adulto não vacinado no Novo México ainda está sendo investigada.

O surto crescente é o primeiro grande desafio para o secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., um cético de longa data em relação a vacinas que enfatizou o papel dos pais na decisão de vacinar seus filhos.

O CDC afirma que a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (MMR) é a ferramenta mais importante para prevenir o sarampo.

O Departamento de Saúde do Texas classificou 257 pacientes como "não vacinados ou desconhecidos", ou seja, pessoas sem doses documentadas de vacina contra o sarampo mais de 14 dias antes do aparecimento dos sintomas.

Após investigação adicional, o Departamento de Saúde do Texas disse que havia retirado um residente do condado de Lubbock da contagem de casos, pois os resultados dos testes determinaram que ele estava sofrendo uma reação à vacina e não estava infectado.

Os efeitos colaterais da vacina incluem dor no braço, febre, erupção cutânea leve e dor ou rigidez temporária nas articulações, de acordo com o CDC.

(Reportagem de Bhanvi Satija e Mariam Sunny em Bengaluru)