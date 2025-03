Casa Branca diz que Hamas faz uma 'aposta muito ruim' em negociação sobre Gaza

O movimento islamista palestino Hamas faz uma "aposta muito ruim" tentando ganhar tempo para a libertação de um refém americano-israelense em troca de uma extensão do cessar-fogo em Gaza, afirmou a Casa Branca nesta sexta-feira (14).

"O Hamas está fazendo uma aposta muito ruim de que o tempo está ao seu lado. Não é assim", declarou o gabinete do enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff. Acrescentou que os Estados Unidos "responderão" se o Hamas não cumprir o prazo.

O Hamas anunciou, nesta sexta-feira, que está disposto a libertar um refém israelense-americano e a entregar os corpos de outros quatro cativos com dupla nacionalidade.

Um dirigente do movimento, Taher al Nunu, disse à AFP que "as cinco pessoas que o Hamas aceitou libertar em virtude da nova proposta americana são ou eram prisioneiros israelenses com nacionalidade americana".

Um novo ciclo de negociações indiretas sobre o frágil cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor em 19 de janeiro após quinze meses de guerra, começou no Catar na terça-feira.

Israel acusou, no entanto, o movimento islamista palestino de não "ceder nem um milímetro" nas discussões indiretas e de recorrer "à manipulação e à guerra psicológica".

dk/md/erl/nn/dd/aa

© Agence France-Presse