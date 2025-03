Canadá anuncia 'forte unidade do G7' em suas discussões sobre a Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores do G7 estabeleceram uma declaração conjunta na qual apoiam o apelo dos Estados Unidos por um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, anunciou o anfitrião Canadá nesta sexta-feira (14), apesar do atrito com o presidente Donald Trump.

"Posso dizer que, por meio de nossas longas discussões, conseguimos encontrar uma forte unidade no G7, e uma que quero destacar em particular é a relacionada à Ucrânia", disse a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, no último dia da reunião do grupo das sete nações mais industrializadas do mundo, na cidade de Quebec.

