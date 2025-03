Brava assina contrato para venda de óleo de Atlanta para Shell

(Reuters) - A Brava Energia informou nesta sexta-feira que assinou um contrato com a Shell para a venda de óleo produzido no campo de Atlanta, do qual a petrolífera integra o consórcio operador com 80% de participação.

O contrato prevê condições flexíveis que permitem compartilhamento de ganhos logísticos e operacionais, disse a Brava em fato relevante, acrescentando que a precificação do contrato está atrelada a preços de referência de bunker de baixo enxofre no mercado internacional.

(Por Letícia Fucuchima)