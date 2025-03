Seleção de tênis para corrida e caminhada tem modelos a partir de R$ 160

Usar um tênis com bom amortecimento e suporte ajuda no conforto e pode melhorar o desempenho durante atividades físicas como caminhada e corrida.

Na seleção a seguir, o Guia de Compras UOL destaca opções por menos de R$ 250 que prometem atender a requisitos como esses.

A curadoria lista alguns tênis com descontos da Semana do Consumidor, evento de promoções realizado por sites varejistas em diversas categorias de produtos. Na descrição de cada modelo existem informações sobre o tipo de atividade que o calçado é mais indicado.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.