BC anuncia rolagem integral de US$15,5 bi em swaps que vencem em maio

Por Fabricio de Castro

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central informou nesta sexta-feira que dará início, em 31 de março, aos leilões diários para a rolagem de US$15,5 bilhões em swaps cambiais tradicionais que expiram em 2 de maio, em um total de 310.346 contratos.

O BC informou em nota que, como de costume, os lotes ofertados poderão ser alterados a cada dia e que as propostas acatadas podem eventualmente ser inferiores à oferta, a depender das condições de demanda, sem prejuízo do objetivo de rolagem integral do vencimento.

No contrato de swap cambial tradicional, o título paga ao comprador a variação da taxa de câmbio acrescida de juros. Em troca, o BC recebe a variação da taxa Selic. A operação equivale à injeção de dólares no mercado futuro.