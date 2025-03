Policial troca tiros com criminosos em SP; vice-cônsul colombiana é baleada

A vice-cônsul da Colômbia, Claudia Ortiz Vaca, foi baleada na manhã de hoje enquanto caminhava na calçada da avenida 9 de julho, em São Paulo.

O que aconteceu

Diplomata ficou no meio de um tiroteio após um assalto que não tinha ela como alvo. Segundo a Polícia Militar, duas pessoas em uma moto tentaram assaltar o passageiro de um táxi, que reagiu. Um policial de folga que estava em outro carro viu o ocorrido e atirou contra os suspeitos.

Claudia foi levada para um hospital e passa por cirurgia, informou o governo colombiano. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do país informou que ela tem estado de saúde estável e não detalhou em qual parte do corpo a vítima foi atingida.

Governo colombiano afirmou que vice-cônsul foi atingida por "bala perdida". O órgão disse que acompanha o caso e presta apoio à família de Claudia.

Um dos suspeitos do assalto também foi atingido e detido. Ele não teve identidade nem estado de saúde confirmado.

O outro autor do assalto fugiu do local do crime e não foi encontrado até o momento. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "todas as circunstâncias dos fatos são apuradas".