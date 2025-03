Antes da decisão sobre impeachment de Yoon, presidente interino da Coreia do Sul pede calma

Por Ju-min Park

SEUL (Reuters) - O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, pediu nesta sexta-feira que a nação respeite e aceite qualquer decisão do Tribunal Constitucional do país, que decidirá sobre o impeachment do presidente afastado, Yoon Suk Yeol, por causa de sua ordem de lei marcial de curta duração.

Choi também disse que o governo mobilizará todos os recursos policiais possíveis para partes da capital Seul, prometendo não tolerar quaisquer atos que desafiem a autoridade pública.

A segurança está sendo reforçada nos arredores do tribunal, com a proibição de voos de drones na área já em vigor.

Espera-se que os contingentes pró e contra Yoon saiam às ruas para ouvir a decisão que deve sair dentro de alguns dias.

"A comunidade internacional está acompanhando de perto a República da Coreia. A resistência democrática do nosso país está sendo testada", disse Choi em uma reunião com os ministros do gabinete, usando o nome oficial da Coreia do Sul.

"É essencial para a estabilidade social e o desenvolvimento da comunidade que todos os cidadãos expressem suas opiniões de maneira legal e respeitem e aceitem os resultados de qualquer decisão", disse ele.

Quando milhares de apoiadores de Yoon se reuniram perto do Tribunal Constitucional durante as audiências do caso, eles foram cercados por um anel de policiais e veículos.

A polícia disse que está pronta para usar spray de pimenta e cassetetes no caso de qualquer repetição do tipo de violência que ocorreu durante um tumulto de partidários de Yoon que invadiram um prédio do tribunal em janeiro.

Uma "bolha" de segurança foi estabelecida em uma área de 100 metros ao redor do tribunal, informou a mídia local. Também foi instalado arame farpado nas paredes do tribunal.

(Reportagem de Ju-min Park)