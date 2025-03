Ansiedade dos jovens diante do fluxo de más notícias atinge nível recorde na França, aponta estudo

A ansiedade dos jovens em relação ao fluxo contínuo de más notícias atingiu seu nível mais alto em 2024, de acordo com um relatório anual sobre a saúde mental dos adolescentes, publicado nesta sexta-feira (14) na França.

De acordo com a pesquisa do instituto francês Ipsos, realizada no fim de 2024, a ansiedade atingiu o nível recorde de 31%. Esse número representa 2 pontos a mais em um ano e cinco pontos a mais em relação a 2021.

A ansiedade perde apenas para o sentimento de incompreensão em relação à situação mundial, descrito por 50% dos entrevistados, e fica à frente da raiva (26%), do medo (25%) ou do tédio (17%).

Os dados foram obtidos antes da reviravolta política provocada pela chegada de Trump ao poder, em janeiro.

O estudo contou com a participação de 1.000 jovens de 11 a 15 anos, entre 22 de novembro a 6 de dezembro de 2024. A pesquisa é realizada todos os anos desde 2021 pela associação "Notre avenir à tous" (O futuro de todos nós, em tradução livre),

Vários temas atuais são considerados estressantes por essa faixa etária: 44% citam a violência contra crianças (extorsão, bullying na escola, pedofilia), 41% (11 pontos a mais desde 2021) as crises no mundo (relações entre países, a situação em outros países além da França, guerras e conflitos) e 39% o estado do planeta (aquecimento global, tempestades ou espécies ameaçadas de extinção).

Informações mal explicadas

Cada vez mais jovens sentem que as informações lidas em seus smartphones são mal explicadas (41%, em comparação com 32% em 2022).

Em relação à questão da saúde mental, considerada como a grande causa nacional para 2025 pelo governo Bayrou, mais de dois em cada cinco jovens pesquisados (45%) dizem que se sentem afetados pelos transtornos de ansiedade, contra 49% em 2023.

A grande maioria dos adolescentes pesquisados diz que lida com as próprias emoções de maneira solitária - 7 em cada 10 não buscam ajuda de profissionais de saúde.

Além das notícias, a escola é uma fonte frequente de ansiedade para mais de um em cada quatro adolescentes: 62% dos jovens ouvidos dizem que se sentem ansiosos com a pressão por boas notas.

Com informações da AFP