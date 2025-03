Agente é mantido refém por presos dentro de cela em cadeia de Itajaí, em SC

Um agente de controle foi rendido e é mantido refém por presos dentro de uma cela na ala masculina do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na tarde de hoje.

O que aconteceu

Agente foi rendido por detentos por volta das 14h de hoje. A Sejuri (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social) não informou a identidade do policial, nem quantos presos estão envolvidos no caso ou se fizeram exigências para libertar o servidor público. Até a conclusão desta matéria, o agente não havia sido liberado.

Forças de segurança do estado foram atuar no resgate do agente. A informação também é da Sejuri de Santa Catarina.

Secretaria afirma que a situação está "sob controle rigoroso e contenção" das forças das polícias Penal e Militar catarinenses. O órgão também disse que instaurou sindicância para apurar o ocorrido. Maiores detalhes não foram fornecidos.