Agência de arrecadação dos EUA interrompe modernização tecnológica para avaliar IA

WASHINGTON (Reuters) - O Internal Revenue Service (IRS), agência de arrecadação de impostos dos EUA, está fazendo uma "pausa estratégica" em seus investimentos em modernização tecnológica para reavaliar a abordagem operacional à luz das novas tecnologias de inteligência artificial, disse um alto funcionário de tecnologia nesta sexta-feira.

A agência analisará uma série de iniciativas de modernização tecnológica que foram implementadas nos últimos anos, incluindo o novo sistema de arquivamento gratuito Direct File para declarações de impostos, lançado no ano passado durante o governo de Joe Biden, disse a autoridade aos repórteres.

Enquanto o governo de Donald Trump prepara uma segunda onda de demissões em massa em agências do governo federal, uma pessoa familiarizada com os planos do IRS disse à Reuters que a agência de arrecadação de impostos estava planejando eliminar de 20% a 25% da força de trabalho de 100.000 funcionários.

O funcionário do IRS afirmou ainda que a agência não tem um número específico de cortes de pessoal como resultado da pausa tecnológica, mas que haveria uma oportunidade de "realinhar a força de trabalho a essas novas formas de fazer negócios".

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse inúmeras vezes que o IRS poderá contar com "a grande revolução da IA" para melhorar a arrecadação de impostos e o atendimento ao cliente. Ele não mencionou um orçamento específico ou uma meta de redução de pessoal.

A autoridade mencionou que a tecnologia do IRS foi desenvolvida ao longo de muitas décadas, com muitos contratados externos.

"Infelizmente, isso geralmente significa que um grande investimento gera um pequeno resultado", disse a autoridade, que falou aos repórteres sob condição de anonimato.

Ele acrescentou que a revisão "nos ajudará a superar os desafios que observamos e vivenciamos, a nos desembaraçar de múltiplas soluções e situações de integradores, e a nos realinhar para alcançar o estado tecnológico moderno que buscamos há muitos anos".

A autoridade acrescentou que a avaliação não afeta a temporada de declaração de impostos de 2025, com os sistemas do IRS continuando a aceitar declarações e a enviar pagamentos de reembolso.

A pausa marca outra mudança em relação aos US$80 bilhões originais em financiamento de investimento do IRS ao longo de uma década, que foi incluído no Inflation Reduction Act de 2022 -- lei que visa o controle da inflação e o crescimento sustentável.

Recuperar esses investimentos em modernização, atendimento ao cliente e arrecadação de impostos tem sido alvo de críticas dos republicanos no Congresso, que argumentam que o financiamento tem como objetivo assediar os contribuintes.

Medidas paliativas subsequentes de financiamento governamental reduziram esse valor em até metade.

As atualizações nos últimos dois anos incluíram nova tecnologia de digitalização para automatizar o processamento de devoluções em papel, chatbots de assistência ao cliente com IA e investimentos iniciais para substituir sistemas de computador antigos, baseados na arquitetura tecnológica da década de 1960.

O Tesouro do governo Biden estimou no ano passado que o financiamento do IRS, incluindo melhorias tecnológicas, renderia US$561 bilhões em novas receitas ao longo de uma década.

