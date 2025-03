Advogado diz que Duterte foi "sequestrado" e está doente demais para depor no TPI

Por Stephanie van den Berg e Anthony Deutsch

HAIA - O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte foi "sequestrado" antes de ser levado a Haia para enfrentar acusações de assassinato e está muito doente para prestar depoimento, disse seu advogado aos juízes do Tribunal Penal Internacional em sua primeira apresentação nesta sexta-feira.

Duterte -- que chegou à Holanda em um voo de Manila na quarta-feira, depois de ter sido preso com base em um mandado do TPI por acusações de crimes contra a humanidade -- parecia frágil enquanto falava por meio de um link de vídeo de uma unidade de detenção, confirmando seu nome e data de nascimento para o tribunal.

O advogado de defesa, Salvador Medialdea, disse que Duterte estava doente demais para falar mais, que sua prisão e transferência para a Holanda foi um "sequestro puro e simples" e que seu cliente estava sofrendo de problemas médicos "debilitantes".

A filha do ex-líder, Sara Duterte, atual vice-presidente das Filipinas, assistiu aos procedimentos da galeria pública.

A juíza presidente, Iulia Antoanella Motoc, respondeu que o médico do tribunal, que examinou Duterte na chegada, foi da opinião de que ele estava "mentalmente consciente e apto".

Ela acrescentou que Duterte e seus advogados podem levantar questões sobre sua transferência para o tribunal e sua saúde em um estágio posterior do processo.

Os promotores acusaram Duterte, de 79 anos, de realizar um ataque sistemático à população civil durante seu mandato.

Milhares de supostos traficantes e usuários de drogas foram mortos durante a repressão, quando esquadrões da morte que Duterte supostamente criou e armou realizaram execuções extrajudiciais generalizadas.

"Para nós, vítimas da guerra contra as drogas, este é o primeiro passo para obter justiça", disse o advogado que representa as famílias das vítimas de assassinatos relacionados às drogas nas Filipinas, Gilbert Andres, do lado de fora do tribunal.

Duterte chegou ao aeroporto de Roterdã em um avião fretado na quarta-feira e foi transferido para uma unidade de detenção no litoral holandês, na rua do prédio do TPI. Em uma mensagem de vídeo nas mídias sociais, ele assumiu a responsabilidade por suas ações.

Durante a apresentação inicial, o juiz resumiu as alegações contra Duterte, que não foi solicitado a se pronunciar.

Duterte, que comandou as Filipinas de 2016 a 2022, deverá ser o primeiro ex-chefe de Estado asiático a ser julgado no TPI, um tribunal de última instância criado há mais de duas décadas para processar indivíduos por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, agressão e genocídio.

Duterte disse que sofre de uma série de doenças, incluindo um distúrbio neuromuscular crônico, problemas nas costas, enxaquecas e uma condição que pode causar bloqueios nos vasos sanguíneos.

A apresentação de Duterte ao tribunal marca uma grande vitória para o promotor-chefe Karim Khan, que enfrenta sanções dos EUA por causa de seu mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

No final da audiência, os juízes marcaram uma audiência de confirmação das acusações para o dia 23 de setembro, quando os promotores poderão apresentar parte de suas provas e os juízes decidirão quais acusações poderão ser incluídas no processo. Não se espera que o julgamento comece antes do início de 2026.