Casal suspeito de matar grávida e levar bebê posta foto: 'Bem-vinda, filha'

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 28 anos e uma mulher de 25 foram presos por suspeita de matar uma adolescente grávida para ficar com o bebê dela em Cuiabá.

O que aconteceu

A vítima, Emilly Beatriz de Azevedo Sena, 16, desapareceu após sair para buscar doações de roupas para a bebê na tarde de quarta-feira. Familiares dela buscaram a polícia quando perceberam que a menina, que estava no nono mês de gestação, não voltou para casa, em Várzea Grande.

À noite, horas após o desaparecimento da adolescente, a suspeita do crime, Nataly Helen Martins, foi até o hospital para registrar uma bebê. Ela alegou que deu à luz a criança, mas a equipe médica desconfiou que ela estivesse mentindo e chamou a polícia.

O marido de Nataly, Cristian Albino Cebalho, usou as redes sociais para publicar uma foto da bebê roubada afirmando que ela era filha dele. "Seja bem-vinda, minha filha", disse na publicação.

Nataly e Cristian foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia desconfiou que os dois casos tivessem ligação e foi até a casa dos suspeitos.

Chegou no hospital uma mulher querendo fazer a declaração de nascido vivo com o argumento de que teria dado à luz em casa, mas as médicas verificaram que ela não tinha nenhum indicativo de que havia dado à luz.

Delegado Caio Albuquerque

O corpo de Emilly foi encontrado em uma cova rasa no quintal da casa do casal. Ela estava amarrada, tinha sinais de esganadura e o ventre cortado, segundo o delegado responsável pelo caso, Caio Albuquerque.

Casal foi preso em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Agora, a polícia investiga se mais pessoas ajudaram o casal a cometer o crime.

Recém-nascida está no hospital e passa bem. Não há informação sobre o que acontecerá com a criança.

Defesa. O UOL buscou o advogado do casal e o espaço será atualizado quando houver posicionamento sobre o assunto.