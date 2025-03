Eztec vê portfólio diversificado em 2025; ação dispara após balanço

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - Os lançamentos da Eztec este ano serão variados entre segmentos, disse o presidente-executivo da companhia, Silvio Ernesto Zarzur, nesta sexta-feira, em dia de disparada das ações da construtora após resultados do quarto trimestre.

Tradicionalmente concentrada em empreendimentos de médio e alto padrões na região metropolitana de São Paulo, a Eztec retornou ao segmento popular no quarto trimestre com o lançamento do Connect João Dias, em parceria com a Conx, na zona sul da capital paulista, que até quinta-feira já estava 26% vendido.

Enquanto isso, o empreendimento de alto padrão Lindenberg Reserva Paraíso, também lançado no quarto trimestre, estava 33% vendido até a véspera, segundo a companhia.

Zarzur disse nesta sexta-feira em conferência com analistas que, para 2025, a empresa buscará diversificar seu portfólio entre segmentos.

"A gente vai ter de tudo... nós temos alto padrão, médio padrão, alguma coisa de Minha Casa, Minha Vida, talvez entrando mais para o fim do ano através de parceria", afirmou o executivo, acrescentando que fará parcerias com a Cury e a Vivaz, marca do grupo Cyrela para construção de empreendimentos de habitação social.

"A gente deve ter um mix variado de produto", disse Zarzur, em meio à estratégia de aproveitar o "boom" impulsionado pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para ajudar a blindar a empresa do impacto de juros elevados.

A construtora e incorporadora divulgou na noite da véspera lucro líquido de R$126,6 milhões nos três meses encerrados em dezembro, alta de 53% ano a ano, e receita de R$426,6 milhões, crescimento de 26% na mesma base, além do pagamento de R$30 milhões em dividendos intercalares.

Analistas do Santander afirmaram em relatório que a incorporadora reportou resultados fortes no trimestre, com lucro e receita superando as estimativas do banco.

Por volta das 15h30, as ações da Eztec tinham alta de 15,05%, a R$15,29 cada, após subirem até 18% no melhor momento da sessão, a R$15,7.

TERRENO DO EXTRA

Um dos principais negócios analisados pela empresa atualmente é a compra de um terreno de cerca de 112 mil metros quadrados pertencente ao supermercado Extra, localizado na marginal Pinheiros, na cidade de São Paulo, processo que, segundo Zarzur, "está chegando no final".

Mas o executivo notou que a compra do ativo, cujo valor geral de vendas (VGV) ultrapassa os R$3 bilhões, ainda depende de determinadas condições, ou seja, não é obrigatória.

"Estamos muito animados, a gente deve seguir com eles, mas eu lembro que (a aquisição) está condicionada", afirmou Zarzur, sem especificar uma data para conclusão.