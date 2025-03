Wall St recua após escalada de retórica tarifária de Trump contra UE

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta quinta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou sua retórica tarifária contra a União Europeia, enquanto investidores encontravam algum alívio com os sinais de arrefecimento da inflação.

Em sua última iniciativa comercial, Trump anunciou um plano para cobrar uma tarifa de 200% sobre as importações de bebidas europeias, a menos que a UE remova as taxas sobre o uísque dos EUA.

Anteriormente, ele havia ameaçado penalizar o bloco se impusesse tarifas retaliatórias sobre os produtos norte-americanos no próximo mês.

Os fabricantes de bebidas dos EUA subiam, com a Brown-Forman acrescentando 1,6%, a Molson Coors ganhando 0,3% e a Constellation Brands acrescentando 0,9%.

"A orientação da Casa Branca é tão errática que os investidores não conseguem absorver todas as notícias em suas estratégias de investimento", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

Os mercados têm sido abalados nesta semana pelas restrições comerciais imprevisíveis de Trump, fomentando preocupações de que um conflito comercial crescente em várias frentes pode estimular a inflação doméstica e potencialmente prejudicar o crescimento.

As restrições comerciais têm inquietado os investidores, levando corretoras a reduzirem suas projeções para Wall Street.

O setor de consumo discricionário liderava as quedas entre os subsetores do S&P 500, caindo 1,8%. A Tesla e a Amazon.com perdiam 3,6% e 1,8%, respectivamente.

Oferecendo aos investidores alguma esperança sobre a resiliência da economia dos EUA, dados mostraram que os preços ao produtor ficaram inesperadamente inalterados em fevereiro, enquanto um relatório semanal separado apontou menos pedidos de auxílio-desemprego do que o esperado.

Entretanto, prevaleciam as preocupações de que a tendência pode ser de curta duração, com os operadores apostando que o Federal Reserve reduza os custos de empréstimos em quase 75 pontos-base no segundo semestre do ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O Dow Jones caía 0,13%, a 41.297,02 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,24%, a 5.586,02 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,59%, a 17.544,58 pontos.

(Por Johann M Cherian e Pranav Kashyap em Bengaluru)