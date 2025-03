Venezuela concorda em retomar voos de imigrantes deportados dos EUA, diz diplomata norte-americano

CARACAS (Reuters) - O governo da Venezuela concordou em retomar os voos de imigrantes deportados que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, anunciou o diplomata sênior dos EUA Richard Grenell em um post no X nesta quinta-feira.

Grenell acrescentou que os voos começarão na sexta-feira.

O Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No final de janeiro, Grenell visitou Caracas, capital da Venezuela, como enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, para se reunir com o presidente Nicolás Maduro e discutir a deportação de imigrantes.

Desde então, um grupo de norte-americanos detidos na Venezuela foi libertado e os voos de repatriação começaram.

Os venezuelanos constituem uma grande parte dos imigrantes que buscaram entrar nos Estados Unidos nos últimos anos, sendo que muitos fugiram de seu país de origem devido a uma crise econômica e política prolongada.

(Reportagem de Deisy Buitrago)