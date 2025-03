United goleia Real Sociedad (4-1) e vai às quartas da Liga Europa

O Manchester United se classificou para as quartas de final da Liga Europa ao golear a Real Sociedad por 4 a 1 nesta quinta-feira (13), em Old Trafford, depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Espanha.

O destaque da partida foi o português Bruno Fernandes, capitão do United, autor de três gols. Os dois primeiros foram de pênalti (15' e 50') e o terceiro em um contra-ataque mortal (87'). Outro português, Diogo Dalot, fechou a goleada nos acréscimos (90'+1).

Quem saiu na frente foi a Real Sociedad, aos nove minutos, com um pênalti convertido por Mikel Oyarzabal. Mas a expulsão de Jon Aramburu no segundo tempo (63') prejudicou muito o time espanhol, que ficou sem capacidade de reagir na reta final.

O United foi muito superior na construção de jogo e criou várias oportunidades, mas teve que sofrer até os últimos minutos com a vantagem mínima, até que o terceiro gol deu alívio à equipe e aos torcedores.

Nas quartas de final, o time de Manchester vai enfrentar o Lyon, que eliminou o FCSB da Romênia com duas vitórias (3 a 1 na ida e 4 a 0 na volta).

A Liga Europa é a única chance de título para os 'Red Devils' na temporada, já que o time ocupa a discreta 14ª colocação no Campeonato Inglês e foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Inglaterra pelo Fulham no início de março.

