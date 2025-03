Quer trocar de TV? Confira seis modelos smart por menos de R$ 3.000

Smart TVs costumam ter preços altos, especialmente os modelos maiores e com tecnologias avançadas para aprimorar a qualidade da imagem. Para ajudar na escolha de um aparelho, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de TVs com descontos de até 38%, todas com valor abaixo de R$ 3.000 para ajudar a economizar.

A seleção inclui modelos de marcas como Samsung, TCL, Philips e LG, com resolução 4K e tecnologias que aprimoram a qualidade das imagens. Confira os modelos selecionados:

Tela OLED de 50 polegadas que promete resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e taxa de atualização de 60 Hz;

Equipado com processador AiPQ, que possui inteligência artificial para processar as imagens com mais qualidade, vibrantes e nítidas;

Compatível com Google assistente.

Tela LED de 43 polegadas, com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e taxa de atualização de 60Hz;

Processador Crystal 4K, que promete otimizar o conteúdo para 4K ou mais próximo possível dessa resolução;

Compatível com aplicativo SmartThings, que transforma a TV em uma central de automação para controlar aparelhos inteligentes;

Bixby e Alexa estão integrados ao modelo.

Essa tela LED de 50 polegadas possui resolução 4K (3840 x 2160 pixels) e taxa de atualização de 60Hz;

Possui funções Ambilight como adaptação à cor da parede, modo luz ambiente e modo de jogo;

É possível usar o comando de voz via Google Assistente.

Tela QLED plana de 55 polegadas, com resolução 4K (3840 x 2160 pixels) e taxa de atualização de 60Hz;

Processador AiPQ 3.0, que promete reproduzir imagens mais vibrantes e nítidas;

Funciona por comando de voz via Google Assistente.

Tela de 60 polegadas com tecnologia LED, resolução 4K (3840 x 2160 pixels) e 60Hz de frequência;

Equipada com processador 5 Gen 5 AI, que promete aprimorar imagens e deixar os conteúdos mais imersivos;

Possui inteligência artificial para ajustar o brilho de conforme o ambiente;

Funciona por comando de voz via Google Assistente, Alexa, Apple AirPlay e outras opções.

Tela QNED de 55 polegadas com resolução 6K (3840 x 2160 pixels) e taxa de atualização de 60Hz;

Processador AI Alpha 5 4K Ger 7 é capaz de otimizar automaticamente o áudio e o brilho, segundo o fabricante;

Possui a tecnologia Local Dimming, que garante detalhes refinados e imagens mais realistas com o controle de luminosidade por toda tela, segundo a LG.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.