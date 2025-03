Trump cita boa relação com Kim Jong Un e chama Coreia do Norte de "potência nuclear"

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que ainda mantém um bom relacionamento com o líder norte-coreano Kim Jong Un, com quem realizou várias cúpulas durante seu primeiro mandato, e se referiu à Coreia do Norte mais uma vez como uma "potência nuclear".

Questionado por repórteres durante reunião no Salão Oval com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, se ele tinha planos de restabelecer relações com Kim, Trump disse: "Eu... Tenho um ótimo relacionamento com Kim Jong Un, e veremos o que acontece, mas certamente ele é uma potência nuclear."

Em 20 de janeiro, quando foi empossado para seu segundo mandato, Trump disse que a Coreia do Norte era uma "potência nuclear", levantando questões sobre se ele buscaria negociações para redução de armas em qualquer novo envolvimento com Pyongyang, em vez dos esforços de desnuclearização que falharam em seu primeiro mandato.

Após se referir aos arsenais nucleares da Rússia e da China, Trump disse: "Seria uma grande conquista se pudéssemos reduzir o número. Temos tantas armas, e o poder é tão grande".

"E número um, você não precisa deles a esse ponto. E então teríamos que pegar outros, porque, como você sabe, de uma forma menor -- Kim Jong Un tem muitas armas nucleares, a propósito, muitas, e outros também. Você tem a Índia, você tem o Paquistão, você tem outros que as têm, e nós os envolvemos."

Questionado se os comentários de Trump representavam alguma mudança na política em relação às armas nucleares da Coreia do Norte, um funcionário da Casa Branca disse: "O presidente Trump buscará a desnuclearização completa da Coreia do Norte, assim como fez em seu primeiro mandato".

Em 15 de fevereiro, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e seus colegas japonês e sul-coreano reafirmaram seu "compromisso resoluto com a desnuclearização completa" da Coreia do Norte.

Na semana passada, a poderosa irmã de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, criticou o governo Trump por intensificar "provocações" e disse que isso servia de justificava para a Coreia do Norte aumentar sua dissuasão nuclear. Esta semana, a Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos, no primeiro evento do tipo desde que Trump assumiu o poder.

(Reportagem de David Brunnstrom, Steve Holland e Trevor Hunnicutt)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS FDC