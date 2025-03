Stellantis receberá empréstimo de R$241,8 mi do BNDES para fábrica em Betim

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Stellantis receberá um empréstimo de R$241,8 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para desenvolver tecnologias visando a produção de veículos híbridos e elétricos na unidade de Betim (MG), segundo comunicado do banco de fomento nesta quinta-feira.

Os recursos aprovados para a fábrica têm em parte objetivo de investimentos da empresa em veículos híbridos flex.

O projeto, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, "traz para o Brasil o desenvolvimento de tecnologias de hibridização e eletrificação de veículos, contribuindo para o adensamento da cadeia nacional fornecedora de autopeças e componentes para veículos híbridos e elétricos".

"O desenvolvimento dessa tecnologia no país, unindo o motor elétrico ao etanol atende às necessidades locais, gera empregos e abre mercados para a exportação", acrescentou no comunicado.

O BNDES calcula que projeto deve gerar 400 empregos diretos e 2 mil indiretos.

No final de janeiro, presidente-executivo da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano, anunciou que a companhia iria contratar cerca de 1.500 trabalhadores para a operação no Brasil este ano, sendo a maioria para o complexo fabril de Betim, o maior da empresa no mundo.

O executivo também afirmou em entrevista a jornalistas na ocasião que a Stellantis vai lançar os primeiros carros de sua parceira chinesa Leapmotor no Brasil e no Chile este ano. Os modelos eletrificados virão importados da China.

Atualmente, Betim tem capacidade para produzir 630 mil veículos, 1,1 milhão de motores e 540 mil transmissões por ano.