SP foi reconhecida pela ONU por cuidado com o verde em dia de queda de árvore bicentenária

A forte chuva que atingiu São Paulo na tarde desta quarta-feira, 12, matou uma pessoa que estava dentro de um carro na Avenida Senador Queiroz, no centro, e foi atingida pela queda de uma árvore. O temporal voltou a provocar caos na cidade e mais de 200 árvores caíram na Grande São Paulo - dentre elas, a terceira mais antiga da capital, que ficava no Largo do Arouche, na República. O Chichá de aproximadamente 200 anos quebrou e despencou.

Na rua Artur de Azevedo, em Pinheiros, uma árvore caiu sobre o telhado de um restaurante e dois veículos ocupados. No restaurante, houve o desabamento parcial de teto e no veículo três pessoas foram retiradas sem ferimentos.

Horas antes do temporal, a cidade recebeu, pelo quarto ano consecutivo, o certificado de "Cidade Árvore do Mundo" (Tree Cities of the World), concedido pela Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU). O certificado é destinado às cidades que se destacam na preservação e promoção da vegetação urbana. Cinco critérios são avaliados (veja abaixo). De acordo com a premiação, a capital paulista atendeu a todos eles novamente.

1. responsabilidade com as árvores urbanas;

2. políticas de arborização;

3. avaliações de árvores e florestas;

4. orçamento anual;

5. celebrações de conquistas.

O Estadão questionou como a Prefeitura avalia os trabalhos feitos no cuidado e poda de árvores - além de prevenção contra enchentes - após mais um dia de caos e aguarda retorno. Segundo a gestão municipal, de 2021 a 2024, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) plantou mais de 200 mil árvores por meio de ações de incremento, compensação e reparação ambiental.

A primeira certificação foi realizada em 2020. Em nota divulgada pela Prefeitura, o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi, disse que o certificado mostra que "o trabalho da Prefeitura de São Paulo na área de arborização urbana está no caminho certo". A pasta ainda alega que tem como objetivo alcançar um marco recorde de plantios arbóreos na cidade, totalizando 120 mil novas mudas de árvores na capital paulista ainda este ano.