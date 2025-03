Conforto e praticidade: short com bolso escondido está por menos de R$ 40

Seja para ir à academia, correr ou praticar qualquer outro esporte, este short 2 em 1 oferece conforto e praticidade. O modelo tem nota média de 4,5 (de um total de 5) nas avaliações dos consumidores da Shopee.

É possível encontrar o produto a partir de R$ 29,90. Confira a seguir as principais características do short.

O que o fabricante diz sobre esse produto?

2 em 1: short externo soltinho e short interno de compressão

Tem bolso oculto para levar celular ou outros itens

Tecido que seca facilmente

Proteção contra raios UV

Disponível nos tamanhos P, M, G e GG

Cores: preto, verde, branco, azul, cinza e rosa

O que diz quem comprou

O produto conta com poucas avaliações na Shopee (apenas 21). Entre os principais comentários, os consumidores disseram ter gostado do produto, mas ressaltaram que a modelagem é pequena e recomendaram pedir um número acima do que normalmente vestiria.

Gostei muito, só que o branco é o preto achei meio masculinos. Mas, mesmo assim, são ótimos. Josiane Igor

O tecido é muito bom, mas veio pequeno. Então, peça sempre um tamanho maior do que você usa. Avaliação anônima

Não veio no tamanho certo, o tamanho G ficou parecendo PP. Vittorya

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.