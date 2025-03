Secretário diz que São Paulo vai aderir a 'Enem dos Professores'

O secretário municipal de Educação de São Paulo, Fernando Padula, disse hoje que a capital paulista vai aderir ao "Enem dos Professores", lançado pelo governo Lula para selecionar professores.

O que aconteceu

Padula afirmou que prova será a primeira etapa para concurso dos professores efetivos da rede municipal. Depois, os candidatos terão de passar por uma etapa prática e em seguida um curso de práticas pedagógicas.

Sou gestor de política educacional, não de política partidária, disse o secretário municipal. Questionado sobre como enxergava possíveis críticas da oposição por aderir a uma política do governo federal, Padula ressaltou que tem o aval do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Padula citou frase de Mario Covas em que fala "São Paulo jamais virará as costas para o Brasil". "Ele [Nunes] não colocou a secretaria como moeda de troca para ser negociada politicamente." As declarações foram dadas no evento Educação Já, do Todos pela Educação, em São Paulo.

A pasta da Educação paulistana chegou a ser cobiçada pelo PL de Jair Bolsonaro. Nunes, entretanto, manteve a secretaria com Padula, apesar dos poucos avanços no primeiro mandato —em entrevista ao UOL, o prefeito disse que não estava satisfeito e que daria prioridade ao tema.

O Enem dos Professores, como ficou conhecida a Prova Nacional Docente, deve ocorrer em outubro deste ano. No exame, que será produzido pelo governo federal, as redes municipais e estaduais poderão usar as notas dos educadores em suas seleções —a adesão dos governos acontecerá no próximo mês.

Os interessados em participar do exame poderão se inscrever a partir de junho. Já a entrega dos resultados será feita em dezembro deste ano, segundo Manuel Palacios, presidente do Inep (Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão responsável pela avaliação.

Prova é para atrair profissionais à carreira docente e também auxiliar redes públicas. O presidente do Inep acrescentou ainda que os interessados pela carreira docente têm uma "baixa visibilidade sobre qual caminho perseguir" para conseguir uma vaga.