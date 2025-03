Sabalenka vence Samsonova e reencontrará Keys na semifinal de Indian Wells

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, venceu nesta quinta-feira (13) a russa Liudmila Samsonova (N.25) nas quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells e ganhou direito a uma revanche com a americana Madison Keys (N.5).

Há dois meses, Keys derrotou Sabalenka na final do Aberto da Austrália e impediu a bielorrussa de levantar o troféu do primeiro Grand Slam da temporada pelo terceiro ano consecutivo.

Contra Samsonova nesta quinta-feira, a número 1 do mundo fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 22 minutos.

Mesmo tendo o serviço quebrado no primeiro game da partida, Sabalenka reagiu rápido para fechar o primeiro set e selou a vitória no segundo sem dar chances para Samsonova.

Keys, por sua vez, somou sua 16ª vitória consecutiva ao bater a suíça Belinda Bencic (N.51) com um duplo 6-1.

A outra semifinal do WTA 1000 de Indian Wells será entre a polonesa Iga Swiatek (N.2) e a sensação russa Mirra Andreeva (N.11), de 17 anos.

