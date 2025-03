Rússia retoma cidade e expulsa tropas ucranianas em Kursk

A Rússia anunciou hoje a retomada da cidade de Sudzha, na província de Kursk. A localidade havia sido ocupada pelas forças ucranianas após a ofensiva de agosto do ano passado.

Ontem, um comandante ucraniano admitiu que estava recuando suas tropas na região diante do contra-ataque russo das últimas semanas.

Em visita à área, Vladimir Putin disse que suas forças derrotaram os ucranianos "no menor espaço de tempo possível".

O território russo ocupado por forças ucranianas é visto como uma potencial moeda de troca em negociações com a Rússia, que já tomou 20% do território da Ucrânia.

Anteontem, EUA e Ucrânia apresentaram uma proposta de cessar-fogo de 30 dias, período no qual um acordo de paz mais permanente seria negociado.

Uma delegação americana chegou hoje a Moscou para apresentar a proposição ao governo russo.

Guerra comercial: Canadá retalia

O Canadá anunciou que imporá novas tarifas a produtos americanos a partir de hoje em represália às taxas de 25% sobre o aço e o alumínio que entraram em vigor ontem nos EUA.

O novo imposto canadense, também de 25%, incidirá sobre computadores e artigos esportivos, entre outros produtos. A cobrança ocorrerá sobre um valor total importado de até US$ 20 bilhões.

O anúncio canadense ocorre horas após a adoção de medida retaliatória semelhante pela União Europeia.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que o país vai esperar até o dia 2 de abril para decidir como reagir. Nessa data, os EUA devem impor tarifas recíprocas a todos os países que taxam produtos e serviços americanos, disse Trump.

ONU acusa Israel de 'atos genocidas'

Uma comissão de investigação da ONU acusou hoje Israel de "atos genocidas" na Faixa de Gaza "destinados a impedir" o nascimento de palestinos.

Segundo os investigadores, Israel "atacou e destruiu de maneira intencional" o principal centro de fertilidade do território palestino. Além disso, bloqueou a entrada de medicação necessária para a gravidez, parto e cuidados neonatais.

A missão diplomática israelense em Genebra afirmou que o país "rejeita categoricamente as alegações infundadas".

Criada em maio de 2021, a comissão da ONU é presidida pela juíza Navi Pillay, ex-comissária da ONU para os Direitos Humanos e ex-presidente do Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Sequestro de trem deixa 58 mortos no Paquistão

O sequestro de um trem no Paquistão terminou com pelo menos 58 pessoas mortas ontem na província do Baluquistão.

Segundo um porta-voz das forças militares, 33 militantes do grupo separatista Exército de Libertação do Baluquistão (ELB) foram mortos durante a operação de resgate. Ele também afirmou que os integrantes do grupo mataram 21 reféns e quatro militares.

O trem, com 440 passageiros, foi atacado e tomado na terça-feira.

Os sequestradores exigiam a libertação de presos políticos. O ELB é um dos grupos militantes que lutam pela independência do Baluquistão, a maior província do Paquistão, na região de fronteira com o Irã e com o Afeganistão.

Inflação do EUA cai

A inflação em doze meses nos EUA caiu de 3% em janeiro para 2,8% em fevereiro, 0,1 ponto percentual abaixo dos 2,9% esperados pela maioria dos analistas.

Fevereiro foi o primeiro mês completo do segundo mandato de Donald Trump, mas o resultado ainda não leva em conta os aumentos de tarifas de importação que entraram em vigor nos últimos dias.

A maioria dos economistas espera que as medidas elevem a inflação nos Estados Unidos por causa do encarecimento das importações de produtos e matérias-primas.

Na semana que vem, o banco central americano se reúne para discutir a taxa básica de juros do dólar. A expectativa é que o Fed mantenha o atual patamar de 4,25% a 4,5% ao ano.